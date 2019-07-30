نائب حسين العقابي: نكرر مطالبتنا بتخصيص قطع أراض مناسبة لبناء مدارس جديدة ومتطورة

2019/07/30 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ” يوما بعد آخر يثبت القائمون على القرار في السلطة التنفيذية انعدام روح المسؤولية وغياب الشعور الوطني لديهم وعجزهم الشديد عن تقديم حلول ناجعة لمعاناة العراقيين والامهم وإيجاد السبل الكفيلة برفاهيتهم .وقال العقابي في مؤتمر صحفي ,من أبرز الأمثلة على ذلك التراجع الكبير في القطاع التربوي […]

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