المنتخب الاردني يختار 23 لاعبا لبطولة غرب آسيا

2019/07/30 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار المنتخب الاردني لكرة القدم قائمته النهائية والتي ضمت 23 لاعباً، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة، والتي تنطلق مساء اليوم هنا بالعراق.وبعد عودة المنتخب الاردني فجر اليوم من معسكر تركيا، أعلن الجهاز الفني للنشامى بقيادة فيتال بوركلمانز، قائمة اللاعبين النهائية للمشاركة في البطولة، حيث ضمت: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو […]

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