2019/07/30 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..عد القيادي في دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، حكومة عبد المهدي بأنها لم ترتقي للمستوى المطلوب، مبينا ان عبد المهدي ادخل المحاصصة حتى في مناصب الأموات.وقال البياتي لـ/ المعلومة /، إن “موضوع المحاصصة في حكومة عبد المهدي وصل الى مديات خطيرة جدا لم تحصل في جميع الحكومات السابقة”.وأضاف ان “عبد المهدي ادخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: عبد المهدي ادخل المحاصصة على مناصب الاموات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: عبد المهدي ادخل المحاصصة على مناصب الاموات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).