2019/07/30 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمانة مجلس الوزراء تشكل لجنة لمواجهة مشاكل الأمية

شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة تتولى وضع برنامج متكامل

لحملة وطنية لمواجهة مشكلة الأمية.وقال مصدر في وزارة التربية إن " أمانة مجلس الوزراء، وجهت بتشكيل

لجنة تتولى وضع برنامج متكامل لحملة وطنية لمواجهة مشكلة الأمية،

وتطوير المفاهيم الخاصة بها".وأضاف، أن "اللجنة ستتولى أيضاً، وضع منهاج متكامل لتعليم الكبار

تعليماً جذرياً، والاستفادة من التطور الهائل في وسائل التواصل

الاجتماعي الحديثة".وأفاد، أن " اللجنة ستترأسها وزارة التربية، وتضم بعضويتها، ممثلين عن

وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وديواني الوقفين الشيعي

والسني، فضلاً عن ممثل نقابة الصحفيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تشكل لجنة لمواجهة مشاكل الأمية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تشكل لجنة لمواجهة مشاكل الأمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).