القبض على ارهابي شارك بمجزرة الدجيل

2019/07/30 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية من مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على إرهابي

شارك بمجزرة قتل المدنيين في قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية ، انه "وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة

لمفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة قوة من

فوج الاستطلاع الأول في الفرقة الخامسة تم القاء القبض على أحد

الارهابيين في منطقة سيف سعد بمحافظة ديالى بعد ان هرب من محافظة صلاح

الدين لتمويه الاجهزة الأمنية ولكن يقظة رجال الاستخبارات العسكرية

ومتابعتهم لتحركاته جعلته لا يفلت من قبضتهم حيث شارك هذا الارهابي

بمجزرة قتل المدنيين الابرياء بقضاء الدجيل وتحديدا في قرية

السِجلة".وبين ان الارهابي "هو من المطلوبين للقضاء لصدور عدة مذكرات قبض بحقه

وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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