بالوثيقة.. الفياض يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء حول تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي

2019/07/30 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، رسالة تتضمن عددا من النقاط الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي.

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