رفع جلسة البرلمان إلى إشعار آخر

2019/07/30 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته إلى إشعار آخر.

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