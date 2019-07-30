2019/07/30 | 16:28

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مجلس بابل يصدر قرارا مهما يخص المحاضرين المجانيين

قرر مجلس بابل اليوم الثلاثاء بجلسته الاعتيادية الموافقة على تحويل

المحاضرين المجانين الى عقود .وقال عضو مجلس بابل رياض عداي"أن مجلس بابل قرر اليوم والإجماع على

تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود كما قرر تخصيص ٥٠% من الدرجات

الوظيفية التي تخصص للتربية عن طريق الحذف والاستحداث في السنوات

المقبلة للمحاضرين يتنافسون فيما بينهم حسب الاختصاص والشروط.واضاف أن المجلس قرر ايضا تشكيل لجنة من الحكومة المحلية ومن ممثلي

المحاضرين للقاء الحكومة الاتحادية وطرح الحلول المناسبة لمشاكلهم".

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