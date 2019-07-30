ترامب يهاجم الصين مع استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين‎

2019/07/30 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين بشدة، متهمًا إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي تستأنف فيه المباحثات

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