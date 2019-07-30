الحشد الشعبي: عبد المهدي سيتراجع عن سحب لواء 30 من سهل نينوى

2019/07/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سيتراجع عن قرار سحب لواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى، عازيا الأمر لوجود ضرورة أمنية لبقاء الحشد الشعبي في تلك المناطق.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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