2019/07/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC نفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن انسحاب النائب الأول حسن الكعبي.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “انسحاب حسن كريم الكعبي جاء لاسباب تتعلق بعمل خاص به بعد إدارة الجلسة من قبل الرئيس محمد الحلبوسي”.وأضاف أن “الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على حقيقة انسحاب النائب الأول لرئاسة البرلمان من جلسة اليوم ؟ المركز الخبري الوطني.

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