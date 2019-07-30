2019/07/30 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

عد القيادي في دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، حكومة عبد المهدي بأنها لم ترتقي للمستوى المطلوب، م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دولة القانون: عبد المهدي ادخل المحاصصة على مناصب الاموات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دولة القانون: عبد المهدي ادخل المحاصصة على مناصب الاموات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).