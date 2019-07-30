وجه رسالة لعبد المهدي.. أول رد رسمي من رئيس الحشد على الأمر الديواني

2019/07/30 | 16:36

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سومر نيوز: بغداد..



كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، عن رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المه...

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