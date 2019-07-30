بغداد اليوم تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء

2019/07/30 | 16:39

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بغداد اليوم تنشر مقررات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

بغداد اليوم - خاص

حذرت اللجنة الامنية بمجلس محافظة نينوى ، الثلاثاء 30 تموز 2019، من خطر محتمل قدومه من سوريا للعراق فيما وجهت طلبين للحكومة.

وقال رئيس اللجنة محمود الشبالي في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " مسألة اعادة عوائل المنتمين لداعش و

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت لجنة الاحتجاجات الشعبية، اليوم الثلاثاء، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى المباشرة بمحاسبة المتطورين بعمليات فساد، من المحسوبين على التيار الصدري.

وذكرت لجنة الاحتجاجات الشعبية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) ن

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، حسن الماجد، الثلاثاء (30 تموز 2019)، عن استمرار رفض الاحزاب الكردية تشريع قانون النفط والغاز ،

وقال الماجد لـ(بغداد اليوم)، إن "مساعي تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ 11 عاما، تصطد

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