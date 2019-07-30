بغداد اليوم تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء

بغداد اليوم تنشر مقررات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
بغداد اليوم - خاص
حذرت اللجنة الامنية بمجلس محافظة نينوى ، الثلاثاء 30 تموز 2019، من خطر محتمل قدومه من سوريا للعراق فيما وجهت طلبين للحكومة.
وقال رئيس اللجنة محمود الشبالي في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " مسألة اعادة عوائل المنتمين لداعش و
بغداد اليوم _ بغداد
طالبت لجنة الاحتجاجات الشعبية، اليوم الثلاثاء، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى المباشرة بمحاسبة المتطورين بعمليات فساد، من المحسوبين على التيار الصدري.
وذكرت لجنة الاحتجاجات الشعبية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) ن
بغداد اليوم- خاص
كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، حسن الماجد، الثلاثاء (30 تموز 2019)، عن استمرار رفض الاحزاب الكردية تشريع قانون النفط والغاز ،
وقال الماجد لـ(بغداد اليوم)، إن "مساعي تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ 11 عاما، تصطد
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