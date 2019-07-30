تصعيد بملف الاستيلاء على الأراضي في ديالى.. نائب يكشف تفاصيل جديدة

2019/07/30 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / برسكشف النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن حِراك مجموعة أشخاص تزوير اوراق ثبوتية تخص إحدى فرقة الجيش للاستيلاء على أرض عائدة لوزارة الدفاع.

وقال العزاوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل “كلكامش برس”، إنه “سقوط النظام السابق الت املاك وزارة الدفاع إلى وزارة المالية وبعد تشكيل الوزارة من جديد رجعت الاملاك للدفاع”، مبينًا أن “ثلة من الاشخاص الفاسدين يحاولون تزوير اوراق ثبوتية تخص قيادة الفرقة للاستيلاء على مساحة ٢٣ دونم وتسجلها باسمائهم”.

وأضاف العزاوي أن “أحد هؤلاء الاشخاص هو محمد طرفة عبد، وهذه الارض هي لوزارة الدفاع وتم تعويض مالكيها من قبل النظام السابق”، لافتًا إلى أن “هذه رسالة من قبلنا إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة، لوجود ضغط من قبل بعض المستفيدين والسياسيين وقادة في وزرارة الدفاع بالضغط على الوزير لتسليم الارض إلى هذا الشخص”.

في السياق قال النائب فرات التميمي، إن “محاولة السيطرة على كل الاراضي هي ظاهرة منتشرة في ديالى، وما تم الحديث عنه هي مقر للفرقة الخامسة الجيش العراقي في موقع ستراتيجي ومحاولة بعض الفاسدين تزوير اوراقها لانها مهمة وتصلح لاراضي سكنية وجني اموال طائلة من خلال الاستيلاء عليها وهذه تصرفات يقوم بها متنفذين للحصول على اراضي ضمن مواقع متميزة”.

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