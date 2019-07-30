ريال مدريد يرفض عرضاً من موناكو لضم ماريانو

2019/07/30 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر نادي ريال مدريد الإسباني غلق امكانية بيع النجم الشاب الدومينيكاني ماريانو دياز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل مؤقت.

ريال مدريد في البداية كان ينوي بيع ماريانو دياز مقابل 30 مليون يورو لكن النادي في ظل عدم امتلاك عروض قوية للاعب قلص مطالبه المالية لتصل إلى 20 مليون يورو فقط في الصيف الحالي.

ووصل ريال مدريد عرض من قبل موناكو لضم اللاعب مقابل 14 مليون يورو فقط وهو ما تم رفضه تماما من قبل ادارة فلورنتينو بيريز.

الرفض لم يأت فقط من قبل فلورنتينو بيريز بل من قبل اللاعب نفسه، والذي يتحصل على راتب 4 ملايين يورو سنويا في بيرنابيو بينما يرغب نادي موناكو في دفع مليون يورو فقط كراتب سنوي للاعب.

يذكر أن زين الدين زيدان لا يرغب في بقاء ماريانو في صفوف الفريق للموسم المقبل في ظل تواجد الفرنسي كريم بنزيمة واللاعب الصربي الدولي لوكا يوفيتش، لكن في نفس الوقت لا ينوي ريال مدريد بيع اللاعب إلا في حال وصول عرض جيد من أجله.

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