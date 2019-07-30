العراق وبولندا يبحثان سبل التعاون في مجال التدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي

2019/07/30 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق وبولندا سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي.واشار بيان لوزارة الدفاع الى ان وزيرها نجاح الشمري استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء وكيل وزير الخارجية البولندي ماتشي لانغ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين العراق بولندا خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي”./انتهى

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