الجبهة التركمانية تحذر من تقسيم العراق ..وترفض قرار المحكمة الأتحادية القاضي بسريان العمل بالماده 140

2019/07/30 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها لقرار المحكمة الأتحادية القاضي بسريان العمل بالماده 140 .وقال الناطق باسم الجبهة التركمانية عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي , اننا ومع شديد الاسف هناك جهات سياسية وبرلمانية وحكومية وعلى مستويات عالية تعمل لاجندات ذات أهداف غير وطنية قد تؤدي بالنتيجة الى تقسيم العراق عرقيا وطائفيا .واوضح ان […]

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