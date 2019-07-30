2019/07/30 | 16:44

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استعدادات لتظاهرة كبيرة يقودها رجل دين امام مكتب عبدالمهدي

بغداد/..تجري الاستعدادات في العاصمة بغداد، للخروج بتظاهرة كبيرة امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الصالحية.

وقال مصدر مطلع من داخل قيادة التظاهرة لـ " عين العراق نيوز" رفض الكشف عن هويته ان" استعدادات جارية للخروج بمظاهرة كبيرة امام مكتب رئيس الوزراء في الصالحية".

واضاف ان "قيادة المظاهرات يقودها تجمع سياسي تحت مسمى (عراقيون) فيما هذا الاعداد يجري من خلال لجان تنسيقية في المساجد وستخرج بقيادة رجال دين دون الكشف عن هويته" .

واكد ان" مطالب المظاهرة تتركز حول انتشار الفساد وبيع المناصب".

ويعتبر ملف الفساد في العراق، من أعقد الملفات الشائكة على مدار العقد الماضي، حيث يعدُ هذا الملف أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، مما جعل الأمر شائكا وملتبسا على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها.

هذا ولا يثق العراقيون بالنتائج التي يمكن أن تتحقق من عمل الحكومة، معتبرينها غير قادرة على الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراق، فيما تنامت موجات الصخب من تصريحات عبدالمهدي والتي أثارت موجة من السخرية الشعبية، لعدم ثقة الناس بجهود السلطة التنفيذية في فتح هذا الملف.



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