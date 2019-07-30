2019/07/30 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت بيانات عن ارتفاع قياسي في إمدادات النفط من السعودية إلى الصين، تزامنا مع تراجع إمدادات الخام من إيران إلى هذا البلد الآسيوي في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وتقول بيانات الجمارك الصينية، إن السعودية زادت صادراتها من النفط إلى الصين في يونيو الماضي بنسبة 84.1% على أساس سنوي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك الصينية تكشف عن ارتفاع قياسي في إمدادات النفط من السعودية إلى الصين المركز الخبري الوطني.

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