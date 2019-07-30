انفجار مسيطر عليه بجزيرة الخالدية

2019/07/30 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية نفذت تفجيرا مسيطرا عليه في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

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