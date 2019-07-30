العراق والكويت يبحثان ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الارهاب

2019/07/30 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الثلاثاء، مع نظيره الكويتي خالد الجراح الصباح ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب.

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