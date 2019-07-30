ضمن 5  قرارات.. مجلس البصرة يوافق على منحة سويدية بشأن السرطان

2019/07/30 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوافق مجلس محافظة البصرة خلال جلسته التي عقدها، الثلاثاء، على منحة تقدمت بها السويد لبناء ‏مستشفى خاص بالأمراض السرطانية داخل المحافظة‎.‎

وذكر رئيس لجنة التخطيط والمتابعة نشأت المنصوري في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “فقرات جلسة ‏مجلس محافظة البصرة الاعتيادية المرقمة ( 237 ) بتاريخ 30 / 7 / 2019 تضمنت‎:‎

أولا: تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع تدوير النفايات وموضوع الطمر الصحي في محافظة البصرة‎.

ثانيا: تشكيل لجنة مختصة لدراسة الواقع التربوي في محافظة البصرة ورفع توصيات بخصوص نتائج الامتحانات للعام ‏الدراسي الحالي‎”.

ثالثا : رفع توصيات خاصة بموضوع الموازين الجسرية ومخاطبة مجلس النواب لإعادة النظر بقانون الطرق العامة لوجود ‏مشاكل عامة بتطبيقه‎”.

رابعا : قبول منحة مخصصة من قبل مؤسسة الياقوت للتنمية المستدامة السويدية لبناء مستشفى بحجم ( ٢٠٠ ) ‏سرير للأمراض السرطانية في محافظة البصرة استنادا إلى الفقرة سادس عشر من المادة ( ٧ ) من قانون المحافظات ‏الغير منتظمة في إقليم”‎.‎

خامسا: التصويت على استعداد الحكومة المحلية على تبني حل مشكلة مشروع مجاري الزبير بعد الحصول على ‏استثناء من قبل مجلس الوزراء لسحب العمل من قبل الشركة المنفذة للمشروع المحال من قبل وزارة البلديات ‏والإسكان والأعمار‎”.

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