مجلس ديالى يعقد جلسته 153 ويناقش مشاريع تنمية الأقاليم

2019/07/30 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ برسأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، انعقاد الجلسة الدورية المرقمة 153 والتي ناقشت فيها مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2019 حيث جرى خلال الجلسة قراءتها الاولى ليتم المصادقة عليها خلال الجلسة المقبلة”.

وقال الدايني، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “المجلس يؤكد على اهمية التوزيع العادل للمشاريع حسب الكثافة السكانية للأقضية والنواحي وتشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات المدرجة في العقد لضمان مستوى الرصانة والجودة وبما يخدم الصالح العام لمحافظة ديالى”.

ولفت الى أن “المجلس يعمل على منع هدر المال العام من خلال التركيز على مراحل التنفيذ والتأكد من كونها تجري حسب المواصفات والمعايير المعتمدة التي تضمن نجاح المشروع وديمومته لخدمة المواطن في محافظة ديالى”.

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