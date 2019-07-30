ندوة عن الأهمية الثقافية لشارع الرشيد ومنطقة باب الشيخ في بغداد

2019/07/30 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الثقافية في نادي العلوية ندوة عن الاهمية الثقافية لشارع الرشيد ومنطقة باب الشيخ في الحياة البغدادية.

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