الدور الامريكي في خلق الازمات الاقتصادية السياسية والاجتماعية في دول الجنوب

2019/07/30 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.ماجد احمد الزاملي… منذ السبعينات من القرن العشرين ، تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لمنع البنك الدولي من منح القروض التي تسهّل إنتاج السلع التي تنافس المنتجات الأمريكية.وهكذا عارضت الولايات المتحدة بانتظام إنتاج زيت النخيل والحمضيات والفواكه والسكّر.في عام 1987 أجبرت البنك الدولي على أن يقلّل القروض الممنوحة لصناعة الحديد والصلب […]

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