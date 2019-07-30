مجلس الوزراء يؤمن مبلغاً لاستكمال السجون ويوافق على قرارات تخص كركوك

2019/07/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تمت الموافقة على تأمين مبلغ لوزارة العدل لاستكمال السجون وتأهيلها وقرارات تخص محافظة كركوك.

وذكر المكت الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه، إن المجلس "ناقش العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله، وصوت على القرارات التالية:- اولا : اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط .مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفطثانيا : اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية.



ثالثا : تأمين مبلغ الى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامةلغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية.رابعا : الموافقة على محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019 .



خامسا : الموافقة على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها .سادسا : تعديل البند [أولاً / أ] من قرار مجلس الوزراء: [190 لسنة 2019] بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السابق ،لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاءالفقرة [ 5 ] من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1/ 10 /2018 ، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية لغاية التأريخ المذكور آنفاً والسماح بادخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة واصدار اجازات الاستيرادبشأنها وينفذ الفقرة [1] من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم [190] لسنة 2019 .



سابعا : قيام شركة مابين النهرين / احدى تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019 .



ثامنا : الموافقة على القرار الآتي لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط : تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات [بسحب العمل او الفسخ او الانهاء بالتراضي او التنازل] وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية.

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