وفد إماراتي يتفاوض في طهران

2019/07/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وصل وفد من خفر السواحل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين.

وأفادت مصادر اعلامية في طهران بأن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار المشاركة في الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل الإيراني والإماراتي.وسيبحث الاجتماع كذلك تنقل الأجانب بين البلدين والدخول غير الشرعي عبر الحدود البحرية، إضافة إلى تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين.وكان آخر اجتماع مشترك لخفر السواحل الإماراتي الإيراني عقد عام 2013.وتأتي زيارة الوفد الإماراتي المكون من 7 أفراد من خفر السواحل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

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