هذه هي حقائق الموز المذهلة تعرف عليها

2019/07/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد الموز من أكثر أنواع الفاكهة كثافة في السعرات الحرارية حيث أنه

يحتوى على نحو 14 غراما من السكر.وهذه هي بعض الحقائق عن الموز، إذ يحتوي الموز على حوالي 3,1 غرامات

من الألياف.- بحسب الخبراء فان الموز غير الناضج أفضل قليلا من الموز الناضج، لان

الموز الأخضر يحتوي على ما يسمى بالنشا المقاوم، الذي يساعد في حرق

الدهون، كما أنه غني بمستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.- يحتوي الموز أيضا على خاصية كيميائية قد تساعد في التحكم في آلام

المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالإسهال أو الإمساك.- الموزة الواحدة تحتوي على حوالي 25٪ من الحاجة اليومية

لفيتامينB6 .يذكر ان الموز غني أيضا بالبوتاسيوم، حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة

الحجم على حوالي 420 ملليغرام، أى حوالي 9 % من الاستهلاك اليومي

الموصى به.قد وجدت الأبحاث العلمية لتناول البوتاسيوم قدرة على خفض خطر الإصابة

بارتفاع ضغط الدم وعلى خفضه في المصابين به، كما أن البوتاسيوم ضروري

في المحافظة على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما ان الموز غني

بالألياف أيضا ويضفي حلاوة طبيعية على العصائر والسلع المخبوزة

والمعجنات المجمدة.

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