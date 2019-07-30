العراق وسوريا يبحثان تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين

2019/07/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل وزير العدل فاروق امين الشواني، اليوم ‏الثلاثاء، في مكتبه الرسمي السفير السوري لدى ‏العراق سطام جدعان الدندح لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.‏

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة ، وضرورة تفعيل ‏إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وفق المعايير الدولية ‏الخاصة بحقوق الانسان".‏وأكد الوزير خلال اللقاء على" عمق العلاقات بين العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".وبحث الجانبان خلال اللقاء من جهته اكد السفير السوري دعم الجمهورية السورية للعراق في جميع المجالات، داعياً الى التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين وتبادل الخبرات القانونية و بما يخدم الطرفين.انتهى

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