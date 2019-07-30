قتلوه بلفاف طبي على طريق {كربلاء-الهندية}.. ومقيم يفاجئ الجناة

2019/07/30 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قام طبيب مقيم دوري بمستشفى الهندية العام بإنقاذ حياة سائق سيارة أجرة بعد أن كان فاقداً للوعي ومتروكاً على طريق {كربلاء –الهندية}.

ونقلت وزارة الصحة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن الطبيب المقيم القول، أنه" أثناء عودته من مدينة الإمام الحسين {عليه السلام} الطبية متجهين إلى مستشفى الهندية العام عقب نقل حالة خطرة للأولى شاهد جمهرة لعدد من المواطنين مجتمعين حول سيارة أجرة وقد تعرض صاحبها للخنق بواسطة لفاف طبي {باندج} وربطه إلى كرسي السائق من قبل أشخاص مجهولين لاذوا بالفرار".واضاف الطبيب المقيم" كان نصف جسمه متدلياً خارج السيارة وفاقداً للوعي ومتروكاً على قارعة الطريق وينزف من رأسه دون إقتراب المواطنين منه لإعتقادهم إنه قد فارق الحياة".وأشار الى" انني قمت بالنزول إلى مكان الحادث والبدئ بعملية إنعاش القلب الرئوي والتنفس الإصطناعي وإستغرقت نحو خمسة دقائق قبل الاستجابة بشكل تدريجي، ومن ثم نقل المصاب إلى مستشفى الهندية ليتلقى فيها الإسعافات الأولية اللازمة حتى إستقرت حالته الصحية".وإختتم أنه" تم نقل المصاب بتوجيهات الدائرة إلى مدينة الإمام الحسين {عليه السلام} الطبية كون أن وضعه الصحي يتطلب معاينة أخصائيي الجملة العصبية له".من جانبهم عبَر ذوي المواطن المصاب عن وافر شكرهم لهذا الموقف الإنساني النبيل الذي أسهم في إنقاذ حياة ولدهم متمنين لمن قام به التوفيق والنجاح والسداد بعمله خدمة للمواطنين.وتجدر الإشارة ان مدير عام صحة كربلاء بعد استماعه لهذا الموقف قرر تكريم الطبيب المقيم ليصبح مثالا يحتذى به من قبل ملاكاتنا الطبية والصحية في كربلاء المقدسة والمحافظات كافة.انتهى

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