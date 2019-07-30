2019/07/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قلقه حيال التقارير الرسمية حول ارتفاع نسبة المدمنين على المخدرات في أنحاء البلاد.وقال روحاني اليوم الثلاثاء لدى استقباله أعضاء لجنة مكافحة المخدرات في طهران، “التقارير الرسمية حول ارتفاع نسبة المدمنين على المخدرات في البلاد، مقلقة جدا ولا بد من متابعة هذه الظاهرة بشكل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخدرات تهدد الشعب الإيراني وروحاني يقرع نواقيس الخطر المركز الخبري الوطني.

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