2019/07/30 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد إساءات عنصرية تعرض لها نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ الموسم الماضي أمام تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، قررت إدارة النادي اللندني توقيع عقوبات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشلسي يصدر أحكامه في "واقعة سترلنغ") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشلسي يصدر أحكامه في "واقعة سترلنغ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).