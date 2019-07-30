اكتشاف خلايا في الكبد قد تغني عن عمليات الزراعة

2019/07/30 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال باحثون بريطانيون، إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الخلايا في كبد الإنسان، معربين عن أملهم في أن تساعد مستقبلا على علاج أمراض التي

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