2019/07/30 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولا : تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع تدوير النفايات وموضوع الطمر الصحي في محافظة البصرة ..ثانيا : تشكيل لجنة مختصة لدراسة الواقع التربوي في محافظة البصرة ورفع توصيات بخصوص نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي ..ثالثا : رفع توصيات خاصة بموضوع الموازين الجسرية ومخاطبة مجلس النواب لإعادة النظر بقانون الطرق العامة لوجود مشاكل عامة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقرات جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية المرقمة ( 237 ) بتاريخ 30 / 7 / 2019 النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقرات جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية المرقمة ( 237 ) بتاريخ 30 / 7 / 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقرات جلسة مجلس محافظة البصرة الاعتيادية المرقمة ( 237 ) بتاريخ 30 / 7 / 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).