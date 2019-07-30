أمنية ديالى توضح ملابسات “وجود أفراد” من الحرس الثوري بمعسكرات الحشد الشعبي

2019/07/30 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادردت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، على الأنباء التي تتحدث على وجود قوات من الحرس الثوري الإيراني داخل معسكرات الحشد الشعبي في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات من الحرس الثوري الإيراني داخل معسكرات الحشد الشعبي بمحافظة ديالى غير دقيقة ولا اساس لها”.

وأضاف، أنه “سوى المستشارين الايرانيين الذين تم استقدامهم بأمر رئاسة الوزراء خلال الحروب والمعارك لا يوجد، والحشد الشعبي في ديالى يدار من قبل قادة عراقيين حصراً”.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود عناصر من قوات من الحرس الثوري الايراني داخل معسكرات الحشد الشعبي بمحافظة ديالى.

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