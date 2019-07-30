نائب يعلن موافقة وزارة المالية على تعيين العقود والمحاضرين في تربية البصرة

2019/07/30 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / برس أعلن النائب عدي عواد، الثلاثاء، موافقة وزارة المالية على تعيين العقود والمحاضرين في تربية البصرة ضمن درجات الحذف والاستحداث، حيث يبلغ عدد العقود 1400.

وذكر عواد في مؤتمر بمجلس النواب حضره مراسل “كلكامش برس”، أن “موافقة وزارة المالية صدرت على تعيين العقود والمحاضرين في تربية البصرة ضمن درجات الحذف والاستحداث، حيث يبلغ عدد العقود 1400، مشيراً إلى استغرابه من “تصريحات احمد السليطي وتناسى بانه ممثل عن البصرة ، وكأن الذين تم تعينهم من السند والهند وتناسى هم بصريون عراقييون خدموا مؤسسات الدولة وعانوا في سبيل المضي بالعملية التربوية في البصرة الى الامام “.

وطالب عواد “المحافظ باستكمال التعينات لعقود وزارة التربية وضمن الدرجات المخصصة للحذف والاستحداث لعام 2018 وحسب مانصت اليه المادة 49 في قانون الموازنة لسنة 2018 والتعاقد مع 10 الاف محاضر لاسيعاب خريجي محافظة البصرة لانها من صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة”.

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