خبير أمني ينفي «إصابة» البغدادي بالشلل.. هذا مكان تواجده

2019/07/30 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق نفى الخبير الأمني #هاوكار_الجاف، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار التي أعلنت عنها #خلية_الصقور العراقية، بشأن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.الجاف قال لـ”الحل العراق”، إن […]

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