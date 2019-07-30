نائب عن البصـرة يدعـو الى ابعاد ملف التعيينـات عن الصراعات والمحاصصـة بيـن الاحزاب السياسيـة

2019/07/30 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الى ابعاد ملف التعيينات عن المناكفات السياسية والمحاصصة بين الاحزاب السياسية .وقال عواد في مؤتمر صحفي انه ” صدرت موافقة وزارة المالية على تعيين اصحاب العقود والمحاضرين في تربية البصرة ضمن درجات الحذف والاستحداث لموظفي العقود البالغة عددهم 1400 عقد ” ، مشيرا الى :” تصريحات الشيخ […]

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