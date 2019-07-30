إدارة النجف تقف في وجه طموحات كرار عامر

2019/07/30 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… وقفت إدارة نادي النجف الرياضي في وجه طموحات لاعب الفريق كرار عامر، بعد تلقيه عرضاً رسمياً من اندية القوة الجوية والشرطة والزوراء.وقال عامر لـ / المعلومة/ إنه “اود ان اوجه شكري وتقديري الى إدارة وجمهور أندية القوة الجوية الطيبين والشرطة والزوراء واعتذر لكل شخص و مدرب اتصل بي”.واوضح ان “هذا هو […]

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