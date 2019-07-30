الفياض: نرفض العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية ونعتبرها تجاوزا على سيادة العراق

2019/07/30 | 17:40

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بغداد:سومر نيوز

أكد مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، رفض بغداد للإجراءات الأمريكية بفر...

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