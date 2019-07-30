نائب يؤكد اهمية تقديم استجوابات وفق اسس موضوعية بعيدا عن الدوافع السياسية

2019/07/30 | 17:40

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الثلاثاء، ان الاستجواب كجزء من الواجب الرقابي للبرلمان هو خطوة مه...

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