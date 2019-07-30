البرلمان يستضيف وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة غدا الثلاثاء

2019/07/30 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل موقع الغدير، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تحديد يوم غد الأربعاء العاشرة صباحا لاستضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بموضوع مخالفة وزير المالية للمادة 10 من قانون الموازنة لسنة 2019 دون تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية".وأضاف أن "يوم غد سيطلع الشعب العراقي على حقائق بعضها ستكون صادمة وسنستمع الى إجابات الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية وبعدها يكون قرار آخر فيما تمت القناعة من الاجابة"، مشدداً بالقول "اذا تمت القناعة واذا لم تتم فلا مهرب من الاستجواب الذي قدم الى رئيس مجلس النواب".وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (2 حزيران 2019)، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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