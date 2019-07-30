حكومة كردستان تصدر قراراً جديداً بشأن عمل الموظفين

2019/07/30 | 17:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب، كاوه محمد، الثلاثاء، الى تأسيس هيئة مراقبة توزيع الواردات الاتحادية، فيما عزا عدم تشريع قانون النفط والغاز الى اختلافات الرؤى في تفسير بعض مواد الدستور.





وقال محمد في حديث خص به (بغداد

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز الناقلة الروسية "نيكا سبيريت".

وقال المدعي العام العسكري في أوكرانيا، أناتولي ماتيوس، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك عن احتجاز الناقلة "نيكا سبيريت"

بغداد اليوم _ بغداد

اتفق وزير العدل فاروق الشواني، والسفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة" تفعيل إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين.

وقال إعلام وزارة العدل في بيان، إن "الشواني استقبل، اليوم، في

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