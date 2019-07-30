مجلس الوزراء يوافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط

2019/07/30 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي , ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة عبد المهدي ، وتم خلال الجلسة اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط .واضاف انه :” […]

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