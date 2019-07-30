2019/07/30 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قالت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي، اليوم الثلاثاء، إن حنان الفتلاوي كفوءة ومخضرمة وناجحة وصاحبة عقل وفكر.وأوضحت الدليمي للمركز الخبري الوطني NNC ان الفتلاوي “انسانة كفوءة وسياسية مخضرمة وصاحبة عقل وفكر سياسي ناضج”.وتابعت “أعتقد أنها تنجح في اي مكان تدخل فيه، وهي خير ممثلة وخير معبرة عن المرأة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى عن الفتلاوي: كفوءة ومخضرمة وناجحة وخير ممثلة للمرأة المركز الخبري الوطني.

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