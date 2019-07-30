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الأخبار المحلية

الثلاثاء 30 يوليو 2019 | 05:26 مساءً | عدد القراءات : 32

ورشة عمل بشأن مشروع قانون الخدمة البحثية تؤكد: ضرورة انصاف حملة الشهادات العليا

البصرة/..عقد مكتب النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الخدمة البحثية اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة .

وذكر في بيان صحافي تلقته " عين العراق نيوز" " ان مكتب النائب جمال عبدالزهرة المحمداوي اقام وبالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الخدمة البحثية، والذي قدمه النائب المحمداوي الى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه حيث يسلط الضوء على انصاف حملة الشهادات العليا وبحضور عدد من المختصين في مجال القانون وحملة الشهادات العليا في دوائر الدولة ".

واضاف البيان " ان الورشة خرجت بمجموعة من المقترحات والملاحظات التي تقدم بها عدد من المختصين والقانونيين وذلك لاعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون وانضاجه بما يضمن تعزيز قيمة الشهادات العليا ورفد دوائر الدولة كافة بالكوادر الوظيفية العلمية وتمكينهم من اداء مهامهم وتحقيق العدالة الوظيفية ومواكبة التطور العلمي والافادة من خبراتهم في تسيير الوظائف العامة وزيادة الانتاج ".

وجمع النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، في 13، حزيران الماضي، تواقيعا برلمانية لتشريع قانون الخدمة البحثية والذي بدوره ينصف حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة خارج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية ويزيد مخصصاتهم اسوة بأقرانهم المشمولين بقانون الخدمة الجامعية .انتهى

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