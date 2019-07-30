رجل يرص 30 صابونة فوق بعضها لدخول موسوعة جينيس

2019/07/30 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل رجل من ولاية ايداهو على لقب آخر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما رص 30 قطعة من الصابون الرطب فوق بعضها في دقيقة واحدة.

قال ديفيد راش، الذي سجل عدة أرقام قياسية سابقة، إنه اضطر لتربية أظافره لتمنحه القدرة على الإمساك بقطع الصابون الزلقة.

وأضاف أن قواعد جينيس تشترك أن تكون كل قطعة صابون ناعمة ويتم نقعها في الماء لمدة دقيقة قبل بدء المحاولة.

وكشف أن العمود المكون من 30 قطعة صابون ظل صامدا لأكثر من 5 ثوان، واستطاع كسر الرقم القياسي السابق الذي يتكون من 21 قطعة فقط.

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