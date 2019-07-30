مجلس الوزراء يوافق على تأمين مبلغ لاستكمال السجون وتأهيلها

2019/07/30 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها، فيما أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبدالمهدي، وجرى

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