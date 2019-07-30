اندلاع حريق في محال تجارية وسط البصرة

2019/07/30 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان يوم الثلاثاء باندلاع حريق في محال تجارية وسط مدينة البصرة اقصى جنوب العراق.

وقال المصدر والشهود ان حريقا اندلع عصر اليوم في محال لبيع مواد كهربائية، واجهزة التبريد في شارع الوطن وسط البصرة.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق الذي لم تُعرف اسباب اندلاعه.

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